Bijna duizend mensen met corona in het ziekenhuis, 150 patiënten erbij op één dag

Ziekenhuizen behandelen momenteel 970 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 april. Sinds afgelopen vrijdag is de totale bezetting met 124 toegenomen, vooral op verpleegafdelingen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

In de afgelopen dag zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Op vorige week dinsdag na is dat de grootste instroom sinds 12 april, zo’n drie maanden geleden.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 926 mensen met corona, bijna honderd meer dan afgelopen donderdag. Het is wat rustiger op de intensive cares. Die afdelingen behandelen momenteel 44 mensen die positief zijn getest op corona. De drukte schommelt sinds het begin van de maand rond dat niveau.

Piek aantal coronabesmettingen lijkt in zicht

Het aantal positieve coronatests loopt nog wel op, maar het gaat langzamer dan voorheen. Afgelopen etmaal zijn 4107 bevestigde besmettingen doorgegeven. Amsterdam (261 positieve tests), Rotterdam (149), Den Haag (136) en Utrecht (109) voeren zoals gebruikelijk de lijst aan.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 42.517 nieuwe gevallen. Dat is bijna 11 procent meer dan in de week ervoor. Half juni nam het aantal positieve tests op weekbasis met ruim 70 procent toe. Het RIVM denkt dat de top van de zomergolf in zicht is.

Het RIVM meldde vorige week dat de piek van het aantal coronabesmettingen in ons land in zicht is. Er werden de week ervoor bijna 40.000 positieve tests geregistreerd, 15 procent meer dan een week eerder. ,,Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen”, aldus het RIVM toen. Dinsdag worden nieuwe weekcijfers van het RIVM verwacht.

Minder mensen laten zich bij de GGD testen als ze thuis een positieve zelftest hebben. Onderzoekers kijken tegenwoordig ook naar andere bronnen om de besmettingsgraad te meten. Bijvoorbeeld de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater. Ook dat aantal stabiliseert in steden als Amsterdam en Rotterdam.

