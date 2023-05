Bijna elke dag verdwijnt er een kind uit de asielopvang

Volgens gegevens van het COA zochten vorig jaar 4449 alleenstaande vluchtelingenkinderen asiel in Nederland. Zij moeten zich eerst melden bij de immigratiedienst in Ter Apel waarna ze worden verspreid over asielzoekerscentra. Althans, dat is de bedoeling, want veel van deze kinderen komen nooit op de beoogde locatie aan, blijkt uit de vermissingscijfers. Die werden opgevraagd door deze redactie in samenwerking met journalistencollectief Lost in Europe en Argos. In Ter Apel was vorig jaar sprake van ernstige schendingen van kinderrechten, rapporteerde de Kinderombudsman.

Er is veel onduidelijkheid over het lot van deze vluchtelingen. Een deel kiest ervoor om zelf naar familie elders in Europa te reizen. Een ander deel belandt in het criminele circuit of in de prostitutie, blijkt uit vertrouwelijke meldingen van mensenhandel vanuit het COA aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Uit deze meldingen - in handen van Lost in Europe - blijkt dat in het verleden door dorpsbewoners is aangeven dat er ‘regelmatig donkere meisjes en jongens door zowel Duitse als Nederlandse (oudere) mannen worden opgepikt net buiten het azc.’

Alarm in Engeland

Niet alleen in Nederland verdwijnen kinderen uit de asielopvang. In Engeland werd begin dit jaar alarm geslagen omdat er stelselmatig kinderen verdwenen uit hotels die werden gebruikt als noodopvanglocaties. In anderhalf jaar tijd verdwenen 136 onbegeleide kinderen uit een hotel in Brighton. Medewerkers van de opvang vertelden aan weekblad The Observer dat tieners op straat werden gekidnapt en in auto’s geduwd.

Ook in Nederland worden tieners in hotels gehuisvest, bijvoorbeeld in de Van der Valk Hotels en hotels van de GR8. Van systematische vermissingen uit deze hotels, zoals in Engeland, lijkt in Nederland geen sprake. Volgens de cijfers van het COA verdwenen sinds 2022 vijftien alleenstaande jongeren ‘met onbekende bestemming’ uit hotels waar zij werden opgevangen. Er zijn grote zorgen over deze kwetsbare groep.

