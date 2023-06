Bijna helft machinisten heeft regelmatig ruis in oor na treinrit: ‘Geef ze oordoppen’

NS moet machinisten oordoppen op maat geven om te voorkomen dat ze (verdere) gehoorschade oplopen. Dat eist vakbond FNV Spoor. Ook is het essentieel dat het vervoersbedrijf een arbo-onderzoek start naar gehoorklachten onder deze personeelsleden en nieuwe geluidsmetingen in de trein uitvoert.

Volgens de bond wuift NS al jaren de overlast en gezondheidsschade door lawaai grotendeels weg. Op verzoek van FNV Spoor heeft de Arbeidsinspectie metingen verricht. De resultaten vormden voor de inspecteurs geen aanleiding voor verdere handhaving. Een gezondheidsonderzoek zou echter gewenst zijn.

Ondertussen zou uit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen dat gehoorschade buitengewoon veel voorkomt onder machinisten: ruim een derde (35 procent) heeft tijdens een medische keuring te horen gekregen een ‘lawaaidip’ te hebben in het gehoor. Bij 13 procent dreigde zelfs afkeuring vanwege gehoorschade. Bijna de helft van de machinisten heeft na een rit regelmatig een piep of ruis in het oor.

Gehoorverlies

Langdurige blootstelling aan (te veel) geluid kan gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis (auditieve klachten) opleveren. Ook vermindering van concentratie, hoofdpijn en slaapproblemen zijn mogelijke gevolgen.

Henri Janssen van FNV Spoor vindt de eisen van de bond daarom terecht en serieus: ,,Gehoorschade is een sluipende ziekte, die uiteindelijk tot grote medische en sociale problemen kan leiden. Deze hebben uiteraard grote impact op de werknemers en hun familie. Maar ook voor NS zelf is het belangrijk. Met name jongere machinisten overwegen naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf te kijken, mocht NS geen of onvoldoende maatregelen te nemen.”

Vanzelf­spre­kend nemen we de werkomstan­dig­he­den van onze collega’s zeer serieus. Het eerdere onderzoek van de inspectie gaf geen reden tot vervolgon­der­zoek Woordvoerder NS

Zachtere geluidssignalen

Janssen is voor ‘aanpak van de bron’, geeft hij ook aan. Daarmee bedoelt de vakbondsman dat treinonderdelen op termijn stiller gemaakt of gezet kunnen worden. Denk aan betere deurrubbers of zachtere geluidssignalen. ,,Maar omdat dat een lange adem vraagt, zal NS ook de werknemers individueel moeten gaan beschermen.”

Een woordvoerder van NS zegt in reactie op de eisen van FNV Spoor: ,,Vanzelfsprekend nemen we de werkomstandigheden van onze collega’s zeer serieus. Het eerdere onderzoek van de inspectie gaf geen reden tot vervolgonderzoek. We zullen met de FNV in gesprek gaan over hun brief.”

