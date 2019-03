Bijna iedere Nederlander maakt zich zorgen over onze natuur

Dat mooie landschap van vroeger, met haar wilde dieren, weelderige bomen, houtwallen en bloemenvelden, dat is er straks niet meer, vrezen veel Nederlanders. Steeds meer natuur gaat verloren aan woningbouw, infrastructuur en energievoorzieningen. Natuurmonumenten vroeg in samenwerking met de Universiteit Wageningen aan bijna 46.000 mensen hoe zij denken over hun omgeving. Het resultaat is alarmerend: maar liefst 81 procent maakt zich zorgen.

In Friesland noemen ze het verdwijnen van de karakteristieke landschapselementen met een mooi woord ‘landschapspijn’, vertelt landschapsecoloog Robert Ketelaar. ,,Het wordt steeds stiller en kaler in Friesland. Het land is leeg. En dat doet de mensen pijn. Die pijn zien we op steeds meer plekken in Nederland.”

Ook kinderen zijn bang dat ‘de natuur straks kwijt raakt’. Hun grootste zorg? Dat er straks geen vlinders, bijen, vogels en reeën meer zijn. Onder de ruim 1600 ondervraagde kinderen in het onderzoek heerst een angst dat grote windmolens straks alle natuur gaan ‘inpikken’. Deze angst is er bij volwassenen trouwens ook. Ruim negentig procent vindt dat er ruimte moet zijn voor duurzame energie, maar dan wél op logische plekken zoals op daken en bedrijventerreinen. Natuurgebieden en kleinschalige landschappen, die vindt bijna iedereen ongeschikt voor energievoorzieningen.

En al die dieren die verdwijnen? Is dat een terechte zorg van de jongste generatie? Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat tweederde van alle insecten binnen dertig jaar is verdwenen als we zo doorgaan. Want: hoe minder natuur, hoe minder insecten. ,,Wilde bloemen geven kleur aan onze omgeving en voeding aan onze insecten”, legt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten uit. ,,Ze vormen de onmisbare basis voor een sterke natuur.” Ecoloog Ketelaar vindt dat er nu een omslag moet komen. ,,We zitten in een negatieve spiraal. Het land vermest en verdroogt. Een kind dat achter een vlinder aanholt, dat wilde bloemen in het veld plukt: als we niet oppassen kan dat straks écht niet meer.”

Als burger kun je helpen de natuur mooier te maken, vinden ze bij Natuurmonumenten. ,,Overal is ruimte om wilde bloemen te zaaien en minder vaak te maaien, zodat insecten voedsel en bescherming kunnen vinden.” Dat zorgt er meteen voor dat we ons landschap meer gaan waarderen. Want: hoe meer dieren, bomen, houtwallen en bloemen, hoe hoger de waardering en hoe lager de zorgen.

Voldoende

Ondanks al deze zorgen krijgt de natuur in Nederland wél een voldoende: een ruime 7,5. Maar dat verschilt wel enorm per provincie en gebied. Waar ze in Drenthe zeer gelukkig zijn met het natuurschoon om zich heen (een mooie 8,1), geven inwoners van de grote steden de natuur in hun omgeving slechts een zeer mager zesje. Vooral rondom de grote steden in Zuid-Holland is er veel onvrede. Een van de schuldige? De Blankenburgtunnel die de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt . Hij snijdt volgens ondervraagden ‘als een litteken door een schitterend gebied’. Zuid Holland krijgt daarmee het állerlaagste rapportcijfer van Nederland.

Bijna alle deelnemers (92 procent) vinden dat de politiek meer regie moet nemen om landschap te beschermen. Van den Tweel: ,,Provincies zijn verantwoordelijkheid voor natuur en landschap. Zij nemen besluiten over de toekomst van ons land. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn hét moment voor alle Nederlanders om te kiezen voor een groen en levend landschap.”