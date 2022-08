Bijna iedereen sliep afgelopen nacht binnen in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben ongeveer tien mensen de nacht buiten doorgebracht. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hen wel de mogelijkheid geboden om binnen te slapen, maar hebben ze daarvan afgezien.

Bij het aanmeldcentrum brachten ongeveer zestig mensen de nacht door in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het COA meldt dat een deel van de mensen die van zondag op maandag in diverse crisisnoodopvanglocaties hebben geslapen maandag alsnog terecht konden op de opvanglocatie in Ter Apel.

Maandag zijn naast de normale uitstroom naar bijvoorbeeld de azc’s ook 44 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar crisisnoodopvanglocaties in Zwolle, Enschede, Veenendaal en Assendelft. Veertig alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben onderdak gekregen bij Inlia, een netwerkorganisatie die asielzoekers in nood helpt. Die organisatie heeft ook geholpen met het vinden van nog eens honderd plekken voor wachtenden in Ter Apel, verdeeld over een tiental locaties in Groningen en Drenthe.

Ook kon er in de nacht van maandag op dinsdag gebruik worden gemaakt van de crisisnachtopvang in Stadskanaal en Zuidbroek, meldt het COA. Het is al maanden overvol in Ter Apel. Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals geld en steun, om de opvang te verbeteren.

