Bijna nergens meer zondagsrust, behalve in Bennekom: ‘Niemand die boort of zaagt’

Joop (90) bezorgt al dik dertig jaar bloemen voor zijn dochter Hannemarie: ‘Dag paps. Voorzich­tig hè?’

Er zullen meer bloemisten blij zijn met hun bezorger. Maar Hannemarie van der Nagel van Bloem Marie uit Nieuwerkerk is ook nog beretrots. Haar vader Joop van der Nagel (90) bezorgt drie á vier dagen in de week boeketten uit haar winkel bij mensen thuis. Met een glimlach, een geintje en een praatje. Op naar de 100? ,,Absoluut. Maar als hij er geen zin meer in heeft, mag dat ook.”