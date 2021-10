Bijna verdronken scootmobielster: ‘Mensen zagen hoe ik kopje onder ging, maar reden door’

De vrouw die gisteren in Bunschoten met haar scootmobiel in een diepe sloot belandde, riep minutenlang om hulp zonder dat voorbijgangers stopten. 'Heel veel mensen zagen me, terwijl ik kopje onder ging, en besloten door te rijden.'

Ze weet de dag na de dramatische gebeurtenis langs de provinciale Bisschopsweg niet wat haar meer heeft geschokt: het ongeval of de onverschilligheid van de fietsers en automobilisten die niet reageerden op haar hulpgeroep. Ze dankt haar leven aan de wielrenner die uiteindelijk wél in de remmen kneep en in actie kwam.

In een mail aan de redactie schrijft de vrouw dat ze vrijdagmiddag omstreeks vijf uur haar scootmobiel probeerde te draaien op het fietspad langs de provinciale N414 (Bunschoten-Baarn). Het voertuig schoot plotseling naar achteren en gleed door de schuin aflopende berm met bestuurster en al de sloot in. ,,Ik heb me lange tijd vastgeklampt aan mijn scootmobiel en om hulp geroepen. Ik ging meerdere keren kopje onder. Heel veel mensen zagen me en besloten door te rijden”.

Reddende wielrenner

Haar reddende engel heeft ze nog niet kunnen traceren: ,,Uiteindelijk stopte er een wielrenner. Hij riep er een andere voorbijganger bij, die twee collega's in de buurt belde. Ze kwamen meteen aangereden op een scooter. Eentje stapte direct de sloot in om mij te bevrijden. Ik lag al tien minuten in het water. De mannen die mij hielpen hebben daarna samen met iemand van de Dierenambulance, die ook stopte, de scootmobiel uit het water getrokken”, schrijft de vrouw.

De wielrenner stapte weer op zijn fiets na de geslaagde hulpactie. Ze wil hem en de drie andere mannen graag persoonlijk bedanken. ,,Ik ben nog steeds van slag, maar dat ga ik zeker doen. De wielrenner probeer ik te vinden via Facebook. Als iemand de man op zijn racefiets kent die mij vrijdagmiddag heeft geholpen op de Bisschopsweg, dan hoor ik dat graag.”

Het had nog veel slechter af kunnen lopen, constateerde de arts in het ziekenhuis. ,,Hij noemde het een ernstig ongeval. Ik mocht pas om half elf 's avonds naar huis. Ik heb niks gebroken maar wel een heleboel gekneusd”.