Bijzondere beelden van wolvin op wildcamera’s

Nadat in het voorjaar de wolvensporen waren gevonden, hingen boswachters van Natuurmonumenten op verschillende plekken wildcamera’s op. Volgens de boswachters konden ze zo onderzoeken of de wolf alleen de omgeving doorkruiste of zich er zou vestigen. Ook leverden de wildcamera’s informatie over het geslacht en het gedrag van de wolf op.

Boswachter Frank Theunissen: ,,We zien de wolvin op de beelden voorbijlopen met een zwijnenbig in de bek en drinkend bij een poel. Op andere beelden is ze druk in de weer met een tak en kijkt ze nieuwsgierig de camera in. Camerabeelden waarop eerst een kreupel edelhert en daarna in hetzelfde spoor een vastberaden wolf te zien is, doen sterk vermoeden dat het edelhert even later als wolvenvoer aan zijn einde kwam. Maar een groot mannelijk edelhert weert zich kranig: als hij vlak voor de camera zijn gigantische gewei richting wolf duwt, druipt het roofdier af.”

Genoeg wild

Wolven kwamen dit jaar in het nieuws omdat zij regelmatig vee doden. Natuurmonumenten wil met deze compilatie laten zien wat het natuurlijke gedrag van een gevestigde wolf is. ,,In het gebied waar de wolvin leeft, heeft zij alles wat zij nodig heeft: rust, ruimte en genoeg wild,” zegt Theunissen.

De uitwerpselen die werden gevonden zijn bemonsterd voor een DNA-onderzoek. Natuurmonumenten is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, waaruit zal blijken of we te maken hebben met een nieuwkomer of dat het hier gaat om een nakomeling van de Noord-Veluwse roedel.

Volledig scherm Nadat in het voorjaar de wolvensporen waren gevonden, hingen boswachters van Natuurmonumenten op verschillende plekken wildcamera's op. © Natuurmonumenten