Binnen een uur opgepakt: zo kwam politie verdachten op het spoor

Het is 19.29 uur en 59 seconden op dinsdagavond als het alarmeringsnetwerk P2000 signalen begint uit te braken over een schietpartij in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Tussen het Leidseplein en de Prinsengracht ligt een man bloedend op straat. Omstanders zien al snel om wie het gaat: Nederlands bekendste misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De man die normaal gesproken een aura van onoverwinnelijkheid uitstraalt, ligt er kwetsbaar bij. Sommige omstanders filmen hem en sturen de beelden het internet over. Een vrouw doet het enige juiste: ze sluit zijn hand in de hare, terwijl ze wacht op hulp.