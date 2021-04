Binnen een uur zeurde ik over mijn rug en plotse spierpijn in mijn kuit: ‘Je wordt oud, papa’

Ik zit te tikken boven op mijn werkkamertje. Maar de deur staat open. Omdat ik ook een beetje ‘oppas’ op de kleintjes, die even weer een paar dagen allebei thuis zijn, corona-scare, zou mijn oudste zoon zeggen. De kleinste had koorts en hoestte. Dus: teststraat, 48 uur wachten. Uitslag: negatief. Hiephoi. Maar die mededeling was te laat om ze nog naar school te sturen. Nu moeten ze lezen van ons en als ze daarmee klaar zijn mogen ze een beetje van alles.

Het resultaat daarvan klinkt nu van beneden. De oudste van 8 heeft al een tijdje geleden Spotify ontdekt. Er wordt gewoonlijk veel Snelle en andere jonge Nederlandstalige muziek gedraaid. Soms nog wat Kinderen voor Kinderen, maar daar is ze al bijna uitgegroeid. Maar gisteravond deed ze een nieuwe ontdekking. Was ik schuld aan.



Ik kan ontzettend goed een wat oudere man zijn, vinden mijn kinderen. Luister naar klassieke muziek, gebruik uitdrukkingen die alleen ik nog ken, en soms ben ik veel strenger dan hun moeder. Gister zeurde ik binnen een uur over mijn rug en over plotse spierpijn in mijn kuit. ,,Je wordt oud, papa”, zei de 8-jarige grijnzend. Daar is een mooi liedje over gemaakt, jongens, antwoordde ik. En ik zocht een nummer van een van mijn alltime favorieten op: Peter Koelewijn. Eigenlijk hou ik van 90 procent van zijn liedjes niet. Te hoog hoempagehalte. Maar hij heeft een paar goede bluesy dingen geschreven. Het mooist is het melancholische Vlucht KL204. En dan meeschreeuwen met het stukje: ,,Want als ik God was. Tadadadaaadada...’'

Maar goed, er is natuurlijk ook het liedje dat nu van beneden keihard wordt meegezongen: ,,Je wordt ouder papa..’' Toen ik het hun gisteravond voorspeelde moesten ze d’r enorm om lachen. We hebben het daarna wel vijf keer gedraaid, onderwijl op zijn jaren 80 dansend (dat doen oude vaders en met een beetje pech nemen hun 8-jarige dochters dat dan over).



En nu is het even een favoriet dus. Ik ga d’r inhoudelijk even niet op in. Mijn oudere ouderschap bevalt ons prima, niemand heeft er (tot nog toe) last van. Het is een genot, mensen. Beneden zingen ze nu (de kleinste van 6 doet inmiddels ook mee): ,,Je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe...’' Dat heb ik dus ook helemaal niet. Ik geniet ervan. Daar schalt het weer: ,,Je wordt ouder papa.’' Yep, facts of life.

