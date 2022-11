Binnenkort weer adoptie mogelijk uit zes landen, acht landen van lijst geschrapt

Noodzaak

Er is gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het herkomstland voor adoptie uit het buitenland, hoe de opvang in dat land is geregeld en naar de veiligheidssituatie. Wanneer een adoptierelatie wordt afgebouwd betekent dat volgens de minister niet dat er misstanden zijn ontdekt of worden vermoed.

Adoptievereniging maakt zich zorgen

De Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) maakt zich zorgen over de kinderen in de acht landen waaruit geen nieuwe adopties meer worden toegestaan. Dat zegt een woordvoerder in een eerste reactie op het besluit van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). ,,We vragen ons af hoe het er uit gaat zien voor kinderen die daar worden geboren en het zonder familie moeten rooien”, zegt de woordvoerder. ,,Eerder stelde de minister dat de belangen van kinderen heel zwaar wegen. We vragen ons nu dus af wat het betekent voor de kinderen als de adoptie in acht landen stopt.”