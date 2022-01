Bioloog Koos Dijksterhuis: ‘Wil je de natuur beleven, zul je alléén het bos in moeten’

Jolanda (34) begon als secretares­se en heeft nu haar droombaan: ‘Studeren moest ik zelf betalen’

Jolanda Vreugdenhil heeft haar droom waargemaakt. Als zeventienjarig meisje uit Kloosterhaar begint ze als secretaresse op een advocatenkantoor in Zwolle. Maar ze wil meer: ze droomt er van om zelf advocaat te worden. Door hard werken en zelfstudie in de avonduren rondt ze haar opleiding af, naast haar taken als moeder van twee kinderen. Nu, zeventien jaar later, is ze partner bij TLC Advocaten en werkt ze vanuit een eigen kantoor in Hardenberg.

8:00