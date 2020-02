Bioscoopmoordenaar Ergun wil bij eerste rechtszaak zijn vandaag: 'Hij wil betrokken zijn’

Ergun maakt vandaag een lange reis naar de rechtbank Groningen. Hij zit momenteel in voorarrest in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Den Haag en krijgt daar medicatie tegen zijn psychoses. De zaak van de man die in oktober vorig jaar op gruwelijke wijze twee schoonmakers doodstak in Groningen, wordt vandaag niet inhoudelijk behandeld. ,,We hoeven van hem vandaag verder geen schokkende verklaring te verwachten”, zegt advocaat Lodder.



Al eerder lieten Lodder en kantoorgenoot Özveren weten dat Ergun bereid is volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek, maar dat hij zich niet alles herinnert. S. was in Groningen op goed geluk op zoek naar zijn ex-vriendin en dochtertje, die hij al jaren niet meer ziet. Hij heeft verklaard dat hij dacht dat hij een portiek binnenliep en op zoek was naar een slaapplaats. Dat hij in werkelijkheid een bioscoop via een achteringang binnendrong en daar twee mensen doodstak, zegt hij niet meer te weten. ,,Dat is de status quo momenteel”, aldus Lodder.



De vijftigers Gina en Marinus hebben geen enkele band met Ergun en maakten al jaren ‘s ochtends de bioscoop schoon. Zij hadden de pure pech op dat moment Ergun S. tegen het lijf te lopen. Hij werd niet lang na de dubbele moord neergeschoten door de politie en opgepakt.