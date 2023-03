Bizar bedrijfsongeval: man raakt bekneld in zaagmachine en overlijdt

De gealarmeerde brandweer en politie konden niets meer uitrichten. De werknemer is volgens een woordvoeder van de arbeidsinspectie ter plekke overleden. Hoe de man bekneld kon raken in de zaagmachine is nog onbekend. De arbeidsinspectie doet verder onderzoek.

Ongeluk in Rijssen

Het is de tweede achtereenvolgende dag dat er sprake is van een ernstig arbeidsongeval in de regio. Maandag raakte bij Magistor Straaltechniek & Verspaningstechniek in Rijssen een werknemer gewond. De man stond volgens een woordvoerder van de arbeidsinspectie in de bak die op een vorkheftruck was gemonteerd. Op drie meter hoogte raakte de bak los en vielen bak en werknemer naar beneden.