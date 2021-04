Bizar incident bij Tata Steel: ‘Waterkanon blaast fotograferende kunstenaars van duin’

Het kunstenaarsduo Annegien Haselager en Nell Berger uit Amsterdam was gisteravond met camera's en statieven in de weer om foto's te maken van het imposante terrein van Tata. Als start van een kunstproject. ,,We zijn geïntrigeerd door het beeld van die grote zware industrie pal naast zo'n dorpje. Enerzijds is het bedrijf heilig onder al die werknemers in Wijk aan Zee, anderzijds baart het grote zorgen”, zegt Haselager. ,,Die foto van die zwarte sneeuw van enige tijd geleden, is ons uitgangspunt geweest: als kunstenaars manieren vinden om die ‘onzichtbare’ vervuiling zichtbaar te maken.”

Rond half negen reed een tankwagen van Tata op het terrein voorbij. Heel even zwaaide het kunstenaarsduo nog naar de chauffeur. De man reed door. ,,Maar we zagen hem wel iemand bellen. Ik zei nog: ‘Ik heb hier geen goed gevoel over’”, vertelt Berger. Tien minuten later kwam de tankwagen terug en kreeg het fotograferende duo de volle laag. ,,Echt, puur op ons gericht. En heftiger dan een waterkanon van de politie.” Met apparatuur en al rolde het duo van het duin langs de weg af.

Haselager en Berger belden daarna de politie om het incident te melden. Een woordvoerder van politie Noord-Holland bevestigt dat agenten ter plekke zijn geweest. Het duo gaat nog aangifte doen, van mishandeling en vernieling van spullen. ,,Dat wachten wij af”, aldus een woordvoerder van de politie. Een woordvoerder van Tata Steel zegt in een reactie het incident niet te kennen. Ze gaat het uitzoeken.

Brand

Rond Tata Steel is de laatste tijd veel te doen. Afgelopen zondag woedde een felle brand op het terrein toen een transportbrand in rook opging. Dat zorgde voor onrust in het dorp naast Tata, vanwege enorme rookontwikkeling en het feit dat er geen NL Alert werd gegeven.

Terwijl over de afwikkeling van die brand nog volop wordt gediscussieerd, kwam gisteren in het nieuws dat Tata Steel kwik in het lokale rioolstelsel zou hebben geloosd. Zonder vergunning. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf opdraagt direct maatregelen te nemen. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.

Begin februari werd bekend dat omwonenden van het bedrijf een strafzaak tegen Tata zijn begonnen vanwege het ‘bewust stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen die een gevaar zijn voor de volksgezondheid’. Een strafbaar feit waar twaalf jaar cel op staat. Honderden mensen hebben zich inmiddels bij die aangifte aangesloten.

