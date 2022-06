Bizar incident in kermisattractie: haar van meisje (12) door machine uit hoofd getrokken

Een 12-jarig meisje is zaterdag gewond geraakt bij een kermisbezoek in het Noord-Hollandse dorpje Nibbixwoud. Het slachtoffer raakte ten val in een kermisattractie, waarna haar lange haar klem kwam te zitten onder een loopband. De exploitant reageert geschrokken op het voorval. ,,Ik heb dit in twintig jaar nog niet meegemaakt”, laat hij aan deze site weten.

Het tienermeisje was afgelopen zaterdag samen met drie vriendinnen de bekende kermisattractie Beach House ingestapt. In dit zogeheten funhouse moeten bezoekers langs allerlei bewegende obstakels en vloeren zien te komen. Toen de vier meiden bij een lopende band kwamen ging het mis: een van de meiden struikelde, waarna het hele groepje over elkaar heen viel.

Voor het 12-jarige meisje had het struikelincident gruwelijke gevolgen. Haar lange lokken kwamen onder de loopband klem te zitten, waardoor een deel van het haar als het ware werd losgerukt van haar schedel. ,,We vinden het verschrikkelijk wat dit meisje is overkomen”, reageert de eigenaar van exploitant J.O.H Treep/Van der Laan. ,,We hopen dat ze met de schrik vrijkomt en dat ze haar ding kan blijven doen.”

Uitzonderlijk incident

Met de kermisattractie is volgens de exploitant veiligheidstechnisch helemaal niets mis. ,,Hij wordt elk jaar gekeurd en we doen echt altijd onze stinkende best om voor iedereen voor een zo veilig mogelijke ervaring te zorgen. Het gaat hier om een heel vervelend, maar uitzonderlijk incident. Als je verkeerd valt kunnen dit soort dingen gebeuren.” Jan Boots van de Nederlandse Kermis Bond zegt ook geen signalen te hebben dat er iets mis zou zijn met de attractie.

De ouders van het 12-jarige meisje balen dat er niet meer toezicht was in het funhouse, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Ze vinden dat de eigenaar mensen met lang haar eigenlijk moet adviseren om het vast te maken met een elastiekje. De exploitant laat hierop weten dat hij een goed en constructief gesprek heeft gehad met de ouders. ,,Daar wil ik het verder bij laten”, klinkt het aan de telefoon.

Volgens de regionale krant zal het meisje voorlopig met de gevolgen rond moeten lopen. ,,Er is ter grootte van een boemerang een grote kale plek ontstaan, waarbij echt al het haar is uitgerukt”, zegt haar moeder. ,,En we moeten nog maar afwachten of de haargroei herstelt. Voor een ijdele 12-jarige komt dat keihard aan.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: