Bizarre kunstrel Martini Ziekenhuis Groningen: beeld mag toch blijven staan

Het bronzen beeld van een zwangere vrouw die twee kinderen tegen haar borst houdt, mag toch blijven staan in de tuin van het Martini Ziekenhuis. Na klachten wilde het ziekenhuis het beeld verwijderen, waar de kunstenaar faliekant op tegen was. Het beeld is nu gedraaid. ,,We hopen dat het hiermee is opgelost", aldus het ziekenhuis.

,,Het leek een doodnormale expositie te worden in de mooie binnentuin van het Martini Ziekenhuis", vertelt Albert Aukema. De beeldhouwer was door het ziekenhuis gevraagd om zes beelden te leveren voor een expositie in de tuin. Sinds deze week siert zijn kunst het Groningse ziekenhuis. Maar gisteren ontving hij een mail van de kunstcommissie van het ziekenhuis met het verzoek één beeld te verwijderen. Er waren klachten over gekomen, omdat het voor een aantal mensen op de derde verdieping (neurologie) van de achterkant zou lijken alsof een vrouw oraal bevredigd wordt.

Volledig scherm Het beeld van de voorkant. © Albert Aukema

Aukema legt graag uit wat zijn werk betekent. ,,Het staat voor moederliefde. Je ziet een moeder, een zwangere vrouw, die op haar knieën twee kinderen tegen haar borst drukt. Het beeld staat voor fertiliteit en is allesbehalve seksueel.”

‘Associaties gaan ons te ver’

Aukema leest voor uit de ontvangen mail: ,,Helaas is er intern van zowel medewerkers als patiënten discussie ontstaan over een van je beelden. Kunst mag soms best tot discussie leiden. Dat heeft het in het verleden vaak gedaan en kan ook een nobel doel dienen. De commissie is van mening dat we ons moeten afvragen of die functie van kunst in het ziekenhuis past. Misschien is discussie in zekere mate gepast, maar de associaties die dit werk blijkbaar op grote schaal oproepen, gaan wat ons betreft te ver. Wij vragen je het beeld te verwijderen en waar mogelijk te vervangen door een ander beeld.”

‘Ik ga het niet verwijderen’

,,Wat een zwaktebod zo'n mail”, zegt Aukema. ,,Juist een instelling als een ziekenhuis moet zich maatschappelijk meer bewust zijn van deze tijd en dat het juist belangrijk is om zoiets te laten zien. De commissie heeft niet voldoende ballen om te zeggen: wat een onzin. Want de voorzitter was het inhoudelijk met mij eens, maar toch wilde hij het weg hebben.”

Aukema stelde voor het beeld wat te draaien, zodat de achterkant meer naar de bosjes gaat en minder zichtbaar is. ,,Nee, ik ga het niet verwijderen. Dat gaat mij te ver. Dat doet onrecht aan mijn verhaal en het beeld.” Dat lijkt het ziekenhuis nu ook in te zien. Via een woordvoerder laat zij weten te zien ‘dat er veel onrust is ontstaan in de media en op sociale media'. ,,Omdat dit beeld voor patiënten in de kliniek het enige is dat zichtbaar is, is besloten het beeld bij te draaien", laat het ziekenhuis weten. ,,We hopen dat het hiermee is opgelost.”

Volledig scherm Het beeld is ook afgebeeld op de kunstkalender van het ziekenhuis. © Albert Aukema

Saillant detail

Opvallend en opmerkelijk was het nota bene dat hetzelfde beeld afgedrukt is op de kunstkalender (maand april) van het ziekenhuis. ,,Ik heb ze een half jaar geleden al de foto's gestuurd. Dus dit beeld is nooit een belemmering geweest. Maar nu zijn mensen gaan kakelen en daar is men gevoelig voor. En dus moest ik maar wijken", aldus Aukema die het 'goed nieuws’ noemt dat het beeld mag blijven.

