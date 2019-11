Bjorn (20) redde in onderbroek buurman van brand

In zijn onderbroek - een witte - rende hij naar beneden, waar zijn twee jaar jongere broer Yanick en stiefvader Marcel na een harde knal in het huis van de buren ook op scherp stonden. Eenmaal buiten zag Bjorn - nog steeds in onderbroek - door de brievenbus van de buurman ‘dichte rook en lichtflitsen’. Op zijn geroep ‘Heeft u hulp nodig’ hoorde hij slechts wat gemoffeld geluid. Zonder verder te talmen sloegen de broers het raam van de woonkamer in en ging stiefvader Marcel achter het huis aan de slag met een tuinslang.



De hulpdiensten, na een kwartier gearriveerd, tilden de inmiddels bewusteloze buurman het huis uit. Dat die buurman de uitslaande brand uiteindelijk overleefde, was volgens de brandweer te danken aan het snelle ingrijpen van Bjorn en zijn familie. ,,Zonder ons had hij het blijkbaar niet gered.’’ De oorzaak van alle ellende? ,,Een vlammetje onder een pannetje in de keuken dat de gasleiding raakte: de buurman was in slaap gevallen, hij merkte het niet.’’



Het slachtoffer, dat zijn herstelde huis na een halfjaar weer in kon, is zijn buren natuurlijk eeuwig dankbaar. En Bjorn? Die is voorzichtiger dan ooit. ,,Mijn vriendin en ik passen met kaarsen erg op, we hebben drie rookmelders in huis en een inductieplaat in plaats van een gasfornuis.’’