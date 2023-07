Blaren en doorligplekken verleden tijd: de wol van schapenboerin Petra doet wonderen

Lancering Nederland ‘Briljante’ Goog­le-chat­bot Bard blundert volop: ‘Hugo de Jonge in race voor VVD’

Bard, de donderdag in Nederland gelanceerde AI-chatbot van Google, kampt met kinderziektes en verspreidt veel desinformatie over actuele kwesties, zoals over de komende verkiezingen. Google benadrukt dat de chatbot zich nog in de experimentele fase bevindt. ,,Dat zul je ook overal zien in het product. We willen vanaf het begin zo transparant mogelijk zijn over de beperkingen die er nu zijn”, zegt woordvoerder Rachid Finge.