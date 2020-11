‘Blij dat ik weer elke dag naar mijn werk kan, dat het normale leven een beetje terug is’

'Een halfjaar geleden zat ik thuis Disneypuzzels te maken. We kwamen nergens meer. Vijf jaar geleden heb ik een nieuwe nier gekregen. Om afstoting te voorkomen, slik ik medicijnen die mijn afweer platleggen. Corona is tricky voor mij. Er was toen nog zoveel onduidelijk. Ik had geen keuze en moest me aanpassen.