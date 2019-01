Blijdschap na kinderpardon: ‘Hoera, het is gebeurd’

Ook het Armeense gezin Tamrazyan speelde een grote rol in het debat. Het gezin van vijf, met oudste dochter Hayarpi als woordvoerder, verblijft al enkele maanden met ‘kerkasiel’ in de Bethelkerk in Den Haag. Het gezin was uitgeprocedeerd en moest terug naar Armenië, maar vluchtte naar de kerk. In die kerk wordt al die tijd al 24 uur per dag een dienst gehouden. Een historisch gebruik wil dat de politie niet binnen mag treden in een kerk als er een dienst gaande is. De coördinator van het kerkasiel laat weten dat de dienst voorlopig doorgaat. ,,Ik denk dat het gezin mag blijven, maar we durven er nog niet helemaal op te rekenen", zei coördinator Derk Stegeman gisteravond al tegen deze site.