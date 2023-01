Blijft het winters? Morgen schijnt van tijd tot tijd de zon

Na een koude nacht met temperaturen tussen 0 en -4 graden is er morgen wat meer bewolking. Toch schijnt ook dan van tijd tot tijd de zon. ,,Het weekendweer ziet er prima uit voor wie lekker naar buiten gaat voor een wandeling of fietstocht”, aldus meteoroloog Rico Schröder van Weeronline . Het wordt opnieuw 1 tot 4 graden met de laagste temperaturen in het oosten en zuidoosten, en de hoogste in de kustgebieden.

In Zuid-Limburg gaat het morgen weer sneeuwen, elders blijft het vrijwel overal droog. In het midden en zuiden is gladheid mogelijk door sneeuwresten of bevriezing. In Zuid-Limburg later ook door sneeuwval. Er kan in totaal zo’n twee tot vijf centimeter sneeuw vallen, meldt het KNMI.