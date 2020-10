Blok heeft Russische ambassadeur op matje geroepen om MH17

Ziekenhui­zen Almelo en Hengelo nemen tijdelijk alleen nog coronapa­tiën­ten op

14 oktober Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) neemt voorlopig alleen nog coronapatiënten op in de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. In Twente zijn de laatste dagen veel nieuwe coronagevallen vastgesteld. De situatie is er volgens het coronadashboard ‘ernstig’.