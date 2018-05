Blok nagelt Russen aan schandpaal in VN Veiligheidsraad voor MH17

De raket die de levens van de 298 passagiers van MH17 beëindigde, kwam van het Russische leger, zei Blok onomwonden in de Veiligheidsraad, waar de hele wereld is vertegenwoordigd. Nederland is vooralsnog terughoudend geweest met vingerwijzen, maar nu het onderzoeksteam genoeg bewijs heeft verzameld is Blok naar New York gereisd om bij de VN steun te verzamelen en Rusland onder druk te zetten.

,,Ik roep de Russische Federatie op zijn verantwoordelijkheid te noemen,” zei hij. ,,Als het gaat om het vaststellen van de waarheid en het afleggen van verantwoording voor wat met MH17 is gebeurd, heeft geen staat zwijgrecht. Integendeel, het heeft de plicht constructief samen te werken. Om de waarheid te belichten, niet om die te verdoezelen met voortdurende mist.” In een verklaring voor internationale media valt Blok harder aan: hij noemt het gedrag van Rusland ‘schandelijk’ en verwijt de Russen dat ze ‘vertekeningen van de realiteit’ en ‘desinformatie’ verspreid over de kwestie.

Blok richtte zich in de Veiligheidsraad doelbewust op de Russische ambassadeur Vassili Nebenzia – hij wilde de vertegenwoordiger van Vladimir Poetin in de ogen kijken terwijl hij eiste dat Rusland haar betrokkenheid bij het neerschieten van MH17 erkent. In een telefoongesprek reageer diens minister van Buitenlandse Zaken nog ‘afhoudend’, volgens Blok.

Nebanzia ontweek de blik van Blok en keek strak voor zich uit tijdens de verklaring van de Nederlandse minister namens de 298 inzittenden, van wie 198 Nederlanders – ‘mannen, vrouwen en kinderen uit mijn land’, zei Blok. Hij sprak over MH17 in een vergadering over de oorlog in Oekraïne, die nog altijd voortduurt. ,,Na vier jaar verwoesting verdient Oekraïne vrede,” zei Blok. ,,Zo verdienen de slachtoffers van vlucht MH17 gerechtigheid.”

Het is de vraag hoeveel effect het optreden van Blok heeft. Hij hoopt dat het Rusland ertoe brengt schuld te bekennen, maar erkent dat het onwaarschijnlijk is. Rusland heeft bovendien een veto in de Veiligheidsraad en kan maatregelen blokkeren. Toch is het een belangrijk moment, omdat het kan helpen de internationale druk op Rusland op te voeren.

Tot het laatste moment schaaft Blok aan zijn tekst, in het vliegtuig naar New York rondt hij zijn verklaring af. Krap twee uur na de landing zit hij in de historische vergaderzaal waar de diplomatieke worstelwedstrijd rond MH17 begon met de beroemde emotionele speech van Frans Timmermans.

Stef Blok houdt het zakelijker. Hij verwijst naar een resolutie die de Veiligheidsraad in 2014 aannam. Daarin werd vastgelegd dat alle landen volledige medewerking zouden verlenen aan het onderzoek. ,,Helaas moet deze eis vier jaar later herhaald worden.”

Volledig scherm Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken © ANP Vooraf zegt Blok: ,,Rusland ziet nu dat Nederland niet stopt. Misschien was die hoop er in het begin.”