Blokkerende boeren staan 'gezellig’ te barbecueën op A35, verkeer mag passeren

Aannemer uit Borne roept werknemers A1 terug: ‘Ja, wij zwichten voor bedreiging’

Bedrijven die helpen met het opruimen van de rotzooi op de snelweg zijn deze woensdag het slachtoffer geworden van bedreigingen. Bij ReintenInfra uit het Twentse Borne zijn ze woedend. „Wij durven onze medewerkers niet meer in te zetten op de A1. Hun veiligheid is in het geding. Ja, dit mag je zwichten voor chantage en bedreiging noemen. Normaal zwichten we daar niet voor, nu wel.”

9:53