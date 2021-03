Blonde vrouw laat ‘ontvoerde hond Mira’ achter bij dierenarts: ‘We zijn zielsgelukkig nu ze weer thuis is’

Minder dan 24 uur nadat de vierjarige bordercollie Mira verdween uit Bennekom, is ze weer gezond en wel thuis bij haar baasje Karst Jongsma. Vermoedelijk heeft dezelfde blonde vrouw die haar dinsdagochtend aanlijnde en meenam, de hond woensdag naar een dierenarts in Wageningen gebracht.

,,Ze zei tegen de arts dat ze Mira gevonden had op straat”, vertelt Karst. Mira verdween dinsdagochtend rond 08.30 uur uit het huis van de familie Jongsma aan de Heinrich Witteweg in Bennekom. Een buurvrouw zag dat een blonde vrouw Mira voor het huis van Karst een jachtlijn omdeed. De vrouw stapte met de hond in een groene bestelwagen en vertrok vervolgens richting Ede.

Toen de buurvrouw dat ’s avonds vertelde, waarschuwde Karst de dierenambulance, Amivedi en de politie. De familie ging er vanuit dat Mira ‘gedognapt’ was.

Verdachte omstandigheden

Vermoedelijk bracht diezelfde blonde vrouw Mira woensdagochtend naar de dierenarts in Wageningen. ,,Ze vertelde de dierenarts dat ze haar ergens in de buurt gevonden had”, vertelt Karst. Of hij dat verhaal moet geloven, weet hij niet.

De Wageningse dierenarts heeft de gegevens van de blonde vrouw genoteerd, maar de identiteit van de vrouw is voor Karst onbekend. ,,En dat zal ook wel zo blijven denk ik.’’

De politie is inmiddels op de hoogte gebracht dat Mira weer terecht is. ,,Wat dat verder voor de aangifte betekent, weten we ook nog niet precies. Maar de politie weet in ieder geval dat ze er weer is.”



Karst vervolgt: ,,Het is wel heel verdacht dat het zo lang heeft geduurd voordat Mira is teruggebracht. Bovendien zijn haar penningen van haar halsband afgehaald; dat vinden we gek. En ze is zo moe, dat ze bijna met haar hoofd nog in de lucht in slaap valt nu. Maar wat er precies met haar is gebeurd, daar zullen we misschien wel nooit achter komen.”



Gesteriliseerd

Jongsma vertelde dinsdag dat zijn hond was gesteriliseerd. Hij geeft nu aan dat dat niet waar is. Hij wilde zo eventuele fokkers om de tuin leiden. ,,Zodat ze hopelijk zo snel mogelijk zou worden teruggebracht.”

De familie Jongsma is nu vooral heel erg blij dat Mira weer thuis is. ,,Ze is gezond en ligt nu al weer heerlijk te slapen op de bank. We zijn ontzettend blij en gelukkig dat ze weer terug is.”



