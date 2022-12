Blote vrouwen langs N-weg maken tongen los: ‘Wat is hier aanstootgevend aan?’

museum Alfred Wiener bracht gruwelijk­he­den van nazi’s in kaart en zijn impact was gigantisch

Iedereen kent Otto Frank, maar wie kent Alfred Wiener? Volgens Engelse nazaten verdient de Joodse verzetsheld een gedenkteken in ons land. Wiener bracht in Amsterdam al tijdens de oorlog de gruwelijkheden van de nazi’s in kaart.

3 december