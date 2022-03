BN’ers nemen telefoon op voor actiedag Giro555, teller op 21,4 miljoen euro

De landelijke actiedag van Giro555, Samen in actie voor Oekraïne, is officieel van start gegaan. De teller start bij een bedrag van maar liefst 21,4 miljoen euro. Dat is 5 miljoen euro meer dan afgelopen zaterdag.

Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.

Om 6 uur beten Radio 10-dj Gerard Ekdom en Sander Lantinga namens Radio 538 het spits af vanuit Beeld en Geluid in Hilversum Aan het begin van de uitzending was het nummer Freedom van George Michael te horen. ,,Freedom is een groot goed, dat wist George Michael toen al”, stelden de dj’s na het nummer. Luisteraars kunnen in ruil voor een donatie een nummer aanvragen of direct doneren via radio555.nl.

Om 8 uur 's ochtends namen Mattie Valk en Wietze de Jager het stokje over. De twee ex-collega's raakten gebrouilleerd, maar begroeven de strijdbijl voor deze actiedag.

Bekende Nederlanders

Tijdens de nationale actiedag zijn er diverse bekende Nederlanders actief in het belpanel. Onder anderen Natascha en Danny Froger zitten in Beeld en Geluid in Hilversum achter de telefoon om geld in te zamelen voor de actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Ook oud-schaatser Mark Tuitert, Kim Kötter en StukTV-presentator Thomas van der Vlugt zitten in het belteam. Martien en Erica Meiland zitten er maandagochtend ook, net als Denise Speelman en Julia Sinning, de Miss Nederland van respectievelijk 2020 en 2021. Bellers hebben verder de kans om sterren als Robert ten Brink, Herman den Blijker, Pia Douwes of Mariska van Kolck aan de lijn te krijgen.

Actiedag

Tussen 06.00 en 21.00 uur presenteren dj’s van diverse stations onder de noemer Radio555 vanuit Beeld en Geluid een speciale uitzending. Het gaat om een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime.

De ‘sportieve strijd’ die er normaal gesproken is tussen de verschillende zenders en omroepen, wordt voor de actie zonder moeite aan de kant geschoven, vertelde Remco van Westerloo, netmanager bij de NPO, dit weekend aan deze site.

Volledig scherm De actiedag bereikt vanavond een hoogtepunt met het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne dat van 20.30 uur tot 23.00 wordt uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. © ANP

De actiedag bereikt vanavond een hoogtepunt met het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne dat van 20.30 uur tot 23.00 wordt uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie kunnen mensen inbellen om geld te doneren. Er worden dan ook diverse acties onder de aandacht gebracht. De uitzending wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Ook Jeroen Pauw en Eva Jinek doen mee, zij ontvangen in de studio gasten aan tafel en schakelen met correspondenten in de regio.

Verder wordt het bedrag dat culturele instellingen met hun actie #hArtforUkraine afgelopen weekend hebben opgehaald officieel overhandigd aan Giro555. Diverse theaters, musea en dans- en muziekensembles hebben meegedaan aan de actie door middel van benefietconcerten en het projecteren van de Oekraïense vlag op hun gebouwen.

In Oekraïne dreigt een humanitaire ramp door de inval van Rusland. Met het ingezamelde geld moeten Oekraïners noodhulp krijgen. Volgens de organisaties achter Giro555 is er onder meer behoefte aan onderdak, medische zorg en schoon drinkwater.