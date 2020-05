BOA Bond: alleen noodknop en bodycam onacceptabel

Opnieuw zendmast in brand, dit keer is het raak in Roosendaal

9:56 In een zendmast in Roosendaal heeft de afgelopen nacht brand gewoed. De politie spreekt van brandstichting en is een onderzoek gestart. Het is de zoveelste brand in weken, die mogelijk verband houdt met het verzet tegen de uitrol van het 5G-netwerk in ons land.