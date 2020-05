Boa naar ziekenhuis na mishandeling bij strand IJmuiden

Lachgasle­ve­ran­ciers willen gedragsco­de in plaats van verbod én gesprek met Blokhuis

21 mei Leveranciers van lachgas hebben een gedragscode opgesteld rond de verkoop van het uiterst populaire verdovende middel. Deze vorm van zelfregulering is volgens hen een goed alternatief voor het door het kabinet gewenste verbod op lachgas. In een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vraagt de branchevereniging hem op korte termijn in overleg te treden met de sector.