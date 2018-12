Boa's bang voor oud en nieuw

Klopjacht op automobi­list die Esmee (18) zonder aanleiding neerstak

3 december De politie is een klopjacht gestart op de mysterieuze automobilist die vorige week in Egmond 18-jarige hardloopster Esmee neerstak en wellicht twee anderen aanreed. Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak. In Noord-Holland zit de schrik er bij bewoners goed in.