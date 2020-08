Boa's in Amsterdam slaan vandaag toe: 148 boetes voor niet dragen mondkapjes

Visser bij Zeeuwse kust betrapt met illegale vangst van 40.000 kilo mosselen

22 augustus Een beroepsvisser is betrapt op illegaal mosselvissen in de Voordelta. Hij had 40.000 kilo mosselen aan boord. De Producenten Organisatie Mosselcultuur zegt dat de visser geen lid is. ,,Met klem distantiëren wij ons hier van”, zegt secretaris Addy Risseeuw.