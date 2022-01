Boekwinkels pleiten in open brief voor heropening: ‘Verdere lockdown is funest’

Boekwinkels moeten als ‘essentiële’ winkels worden aangemerkt, zodat ze de deuren snel weer kunnen openen. Die dringende oproep doet Audax, het concern achter onder meer Bruna en Ako, aan het kabinet. De open brief verschijnt morgen in enkele landelijke dagbladen.

De noodkreet van Audax komt enkele dagen voordat het kabinet een besluit neemt over versoepeling van de maatregelen of verlenging van de huidige lockdown. Directeur Hubert de Leeuw wijst het kabinet erop dat in België, Duitsland en Frankrijk kranten, tijdschriften en boeken wél als ‘essentieel’ worden beschouwd. ,,In Nederland is dit helaas niet zo. Een verdere verlenging van de lockdown is funest voor winkels die lectuur verkopen. Bij velen is de druk op overleving al ongekend hoog.’’

Die druk is volgens De Leeuw ook groot bij de uitgeverijen en distributeurs. In de praktijk worden de bladen en boeken verkocht door winkels met een beperkt aanbod van voornamelijk commercieel interessante titels. ,,Door het sluiten van de lectuurhandel komt het aanbieden van een breed en gevarieerd titelaanbod in gevaar. De gevolgen voor veel en vooral kleine titels en uitgeverijen zijn binnenkort onomkeerbaar.’'

Onvrede

De onvrede bij andere ondernemers over de verplichte coronasluiting van niet-essentiële winkels en andere diensten lijkt toe te nemen. Veel branches dringen bij het kabinet aan op heropening.

De brancheorganisatie van zonnestudio’s benadrukt dat mensen bij hen toch altijd in hun eentje zonnen, in een afgesloten cabine. Van een besmettingsrisico zou dus geen sprake zijn. De VNSWB, de vereniging voor sauna- en wellnessbedrijven, claimt dat saunabezoek juist zou kunnen helpen bij het fitter maken van mensen.

Vanuit de horeca en detailhandel waren er eerder deze week ook betogen voor een heropening. Er werd ook boos gereageerd na opmerkingen vanuit het Outbreak Management Team (OMT) dat het mogelijk nog te vroeg zou zijn voor echte versoepelingen van het coronabeleid.

Stiekem open

Schoenenwinkel Van Mourik uit Sliedrecht heeft zelfs al aangekondigd op 15 januari hoe dan ook open te gaan voor winkelen op afspraak. Volgens eigenaar Jeffrey van Mourik is de onvrede bij ondernemers inmiddels ‘enorm’. Maar niet iedere ondernemer durft een statement te maken, zegt hij. Veel winkeliers zouden bang zijn voor negatieve reacties van klanten.

Van Mourik weet dat iedere ondernemer die hij spreekt stiekem nog wel eens klanten ontvangt. Dat stiekeme is hij zat. ,,En als de politie mijn winkel na een aantal keer waarschuwen straks weer wil sluiten, dan gaan we over op plan B.”

Het midden- en kleinbedrijf staat niet alleen in de roep om meer perspectief. De gemeente Veenendaal heeft al een open brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Daarin vraagt de gemeente of hij bij de coronamaatregelen rekening houdt met de belangen van ondernemers uit de niet-essentiële sector. ,,Uit de gesprekken met deze ondernemers blijkt dat velen maar nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden”, geeft burgemeester Gert-Jan Kats aan.

