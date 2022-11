Boer Eddy snapt er niks van: hij mag zijn gloednieuwe windmolens niet aanzetten

Eén verdachte al in beroep Sanil B. krijgt zeven jaar cel voor doodschop­pen Carlo Heuvelman, tweede dader ‘is niet vast te stellen’

De rechtbank in Lelystad veroordeelt Sanil B. tot zeven jaar cel voor het doodschoppen van de 27-jarige Carlo Heuvelman tijdens een nacht vol geweld op Mallorca in juli vorig jaar. De rechter acht alleen bij Sanil bewezen dat hij Carlo tegen het hoofd heeft getrapt. Bij de andere twee hoofdverdachten, Mees T. en Hein B., is daarvoor te weinig bewijs. Zij krijgen dertig maanden cel. Ook andere verdachten kregen celstraffen. De vijf mannen met de zwaarste straf, moeten die meteen uitzitten.

