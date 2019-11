Boer Kok (84) weet het al een halve eeuw: de landbouw verwoest de natuur en móet veranderen

De telefoon gaat: boer Herman Kok aan de andere kant van de lijn. Hij wil graag zijn zegje doen in de krant over de stikstofcrisis, die het land al een half jaar in zijn greep houdt. ,,Ik heb ervoor gewaarschuwd en het is helaas uitgekomen. We stoten te veel stikstof uit en de landbouw is de grootste boosdoener. Het is tijd voor een systeemverandering.’’