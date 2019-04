Boerderij gaat op Goede Vrijdag in vlammen op voor film

Een boerderij in het Groningse dorp Den Horn wordt vrijdagavond in brand gestoken voor opnames van een historische serie over de Friese volksheld Grutte Pier. De gemeente Westerkwartier heeft hier een ontheffing voor verleend.

Met de Veiligheidsregio Groningen is afgesproken dat de boerderij in het 415 zielen tellende dorp gecontroleerd mag uitbranden. Wel zijn er voorwaarden gesteld, meldt RTV Noord.

Zo gaat het feest niet door als het harder waait dan windkracht 5. Verder is de boerderij aan de Hogeweg, die al sinds 1966 leeg staat, ontdaan van alle gevaarlijke stoffen en is asbest verwijderd. De eigenaar wilde wel meewerken aan de opnames.

De Friese producent en regisseur Steven de Jong liet na een lange zoektocht naar een geschikte locatie in het Noorden zijn oog vallen op de boerderij in Den Horn. Voor de openingsscène van de serie worden opnames gemaakt van een boerderij die in vlammen opgaat.

Woeste bendeleider

De Jong werkt samen met Omrop Fryslân aan de serie over Grutte Pier. Zijn echte naam was Pier Gerlofs Donia maar vanwege zijn lengte (2.13 meter) werd hij Grote Pier genoemd (Fries: Grutte Pier). Hij was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper, zeerover en volksheld.

In de ‘Hollandse’ geschiedschrijving wordt hij in het algemeen neergezet als een woeste bendeleider met een enorm zwaard van ruim zes kilo die niets ontziend rondtrok, staat op de site over de familie van Grutte Pier. ‘De 19e-eeuwse historicus Conrad Busken Huet beschreef Grutte Pier als volgt: Hij was een boom van een kerel, donker van gelaat, breedgeschouderd, met een lange zwarte baard, van nature een ruw humorist, door de omstandigheden in een grote wreedaard herschapen.

Van Friese kant wordt hij beschreven als vrijheidsstrijder die zich keerde tegen alle uitheemse krijgsheren die Friesland in bezit wilden nemen.’

Wraak