Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen met tractoren

Russisch parlements­lid noemt haven van Rotterdam op staatstele­vi­sie als doelwit

Hij zegt het niet letterlijk, maar als parlementslid Andrej Goeroeljov op de Russische staats-tv spreekt over militaire doelwitten in Europa, gaat het onmiskenbaar over de Rotterdamse haven. Toch is een aanval, in elk geval op korte termijn, niet aannemelijk. ,,Poetin wil op dit moment geen confrontatie met de Navo.’’

28 juni