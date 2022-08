Boeren: Extreme droogte zorgt dit jaar voor kleinere aardappelen, suikerbieten en fruit

met video Martin (59) woedend over weghalen van zijn bloemen: 'Ik heb hier twee jaar aan gewerkt’

Zwollenaar Martin Dinkelberg (59) legt een fraai bloementuintje aan in een openbaar perkje, in de verwachting dat de overheid dit soort initiatieven stimuleert. Komt groenbeheerder ROVA om de hoek die de bloemen weghaalt. ,,Iedereen in de buurt was er juist blij mee. Hoezo is Zwolle een groenstad, zoals soms gezegd wordt?”

18 augustus