Boeren gaan donderdag weer protesteren: wat willen ze en wat gaan ze doen?

Een nieuw boerenprotest is aangekondigd voor donderdag in Den Haag. Komen er weer trekkers naar de Hofstad? Om wie gaat het en waarom voelen zij de noodzaak voor de zoveelste demonstratie? Het uitlekken van plannen voor een zuivel- en vleesbelasting versterkt de agrarische ergernis.

1. Wie roept op tot de demonstratie?

Dat is Farmers Defence Force (FDF), de radicale actiegroep die zelf niet heeft deelgenomen aan het overleg over een landbouwakkoord. De organisatie wil met boeren, burgers en trekkers naar Den Haag. In een eerste aankondiging van leider Mark van den Oever ging het om druk uitoefenen op het CDA, om de stekker uit het kabinet te trekken. De Brabantse varkenshouder en akkerbouwer noemde het voortbestaan van boerenbedrijven als belangrijkste reden om naar Den Haag op te stomen. ,,Gas erop en geen twijfel’’, zei Van den Oever in een van zijn ingesproken video’s voor zijn ‘strijders’, zoals hij gelijkgestemde collega’s steevast aanspreekt.

2. Waarover zijn de boeren boos?

Maandenlang ageerde FDF tegen de sluiting van een landbouwakkoord, dat er dus niet kwam. Toch ziet men kennelijk nog steeds reden voor demonstratie. Melkveehouder Sieta van Keimpema verklaart: ,,Veel boeren zijn ontevreden over de manier waarop met hun belangen wordt omgesprongen. We krijgen extra eisen en wensen opgelegd, maar geen enkele zekerheid dat ons verdienmodel daarmee gediend zal zijn.’’ Het openbaar maken van het concept-landbouwakkoord, als richting waar het kabinet heen wil, heeft de zorgen nog versterkt.

3. Wat heeft een zuivelbelasting ermee te maken?

Dinsdag wees Kamerlid Pieter Omtzigt via sociale media op de wens van het kabinet om een belasting op zuivel en vlees in te voeren, als financiële dekking voor de uitgaven van een landbouwakkoord als het ooit zou worden uitgevoerd. Pikant: het werd door het kabinet eenzijdig toegevoegd, zonder overleg met boerenorganisatie LTO. Een aantal boeren interpreteert dit als het opdringen van een beleid dat de prijzen van voedsel van veehouders slechts verder verhoogt, naast alle wensen voor natuur, milieu en stikstof, die al kostprijsverhogend werken. ,,Boeren worden bozer van elke bladzijde die ze lezen’’, zegt melkveehouder Jeroen van Maanen, bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

4. Is er wel steun voor zo’n nieuwe demonstratie?

Het is maar wie je het vraagt. Van Maanen proeft dat ‘de onvrede groot is’. En hij roept leden van de NMV op zelf een afweging te maken of men wil meedoen. LTO Nederland houdt zich afzijdig van de actie en wil liever rust voor een goed debat in de Tweede Kamer over het landbouwakkoord. ,,Wij sluiten ons niet bij het protest aan’’, aldus een woordvoerder. Als het vooral FDF-aanhangers zijn, lijkt de kans klein dat de opkomst net zo groot wordt als eerder op het Malieveld. Van den Oever reageerde dinsdag zelf fel op boeren die twijfelen of ze deze keer wel met de trekker naar Den Haag moeten komen. ,,Als wij deze storm niet gaan keren, dan bent ge binnenkort helemaal uitgereden met dat ding.’’ Dan is het einde bedrijf, bedoelt hij.

5. Is dit de laatste oprisping van actievoerende boeren?

Nee, zeer waarschijnlijk niet. Een lage opkomst op donderdag betekent niet automatisch dat verdere boerendemonstraties van de baan zijn. Veel agrarische organisaties vinden donderdag alleen niet het juiste moment om te protesteren. Het gaat dan immers om een parlementair debat over het klappen van het landbouwakkoord. Als minister Piet Adema (Landbouw) een groot deel van dezelfde maatregelen na de zomer als wetsvoorstel in een Kamerbrief presenteert, dan zou de lont alsnog in het kruitvat kunnen vliegen. Want ook LTO stelt: het wantrouwen tussen overheid en boerensector zit nog steeds diep.