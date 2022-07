Boeren hebben met trekker machtig wapen in handen: wat kan politie doen tegenover enorme voertuigen?

Boeren hebben met hun trekker een machtig wapen in handen tijdens de protesten. Een blokkade lost de politie niet even zomaar op.

Waar klimaatactivisten en coronabetogers regelmatig door de politie worden ingesloten en één voor één worden opgepakt, maken boeren het de politie flink lastig. Zo braken ze dinsdagavond door een politieblokkade voor het huis van minister Christianne van der Wal. Volgens de politie was de situatie zo bedreigend dat ze voor hun eigen veiligheid moesten kiezen.

De onvoorspelbaarheid van de acties maakt het voor de politie lastig om goed te kunnen anticiperen. Acties zijn versnipperd en niet meer centraal gecoördineerd, zoals eerder tijdens de massale bijeenkomst in Stroe. Dat maakt het lastig te voorkomen dat boeren met tractoren bijvoorbeeld snelwegen blokkeren. Maar soms slaagt de politie daar wel in. Woensdagavond lukte het bijvoorbeeld om boze boeren tegen te houden die naar een cellencomplex in Apeldoorn wilden gaan omdat daar enkele boeren worden vastgehouden wegens misdragingen.

Enorme voertuigen

De enorme voertuigen waarmee boeren op pad gaan zijn een groot probleem voor de politie. Wegafzettingen zijn gemakkelijk te omzeilen via de bermen, zoals woensdagavond gebeurde bij Emmen toen agenten de oprit naar de snelweg blokkeerden. Tegenhouden kan tot gevaarlijke situaties leiden voor agenten. Gisteren is een 23-jarige man uit Hoogeveen aangehouden omdat hij op de A37 met een tractor een auto van de politie ramde. Hij is gearresteerd wegens poging tot doodslag.

Volledig scherm Boeren en burgers blokkeren snelweg A37 bij Emmen tijdens een protestactie. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. © ANP/Vincent Jannink

Met slechts een paar trekkers is het mogelijk om het verkeer op snelwegen volledig tot stilstand te laten komen. Agenten kunnen de boeren wel arresteren, maar daarmee zijn hun voertuigen nog niet van de weg af. Zeker als het om enkele tientallen tractoren gaat, duurt het uren om die in beslag te nemen en af te voeren. Praten kan dan effectiever zijn. De politie probeert zoveel mogelijk te de-escaleren. Het is zaak een echte krachtmeting te voorkomen, stelde onderzoeker naar politiegeweld, Jaap Timmer, al eerder deze week. Want je kunt wel een ME-bus tegenover een trekker zetten, maar uiteindelijk wint de trekker. ,,En wat ga je dan doen als politie? Schieten? Dat lijkt mij bij deze protesten niet van toepassing.”

Er kan een beroep op het leger worden gedaan, bijvoorbeeld om te voorkomen dat tractoren binnensteden in trekken. Dat gebeurt nu ook al heel af en toe. Zware legertrucks zijn in Den Haag ingezet om te voorkomen dat tractoren massaal de binnenstad in zouden rijden. En af en toe wordt er een dieplader van het leger ingezet om een in beslag genomen tractor te komen ophalen.

