Boeren kritisch op reactie kabinet na ‘Remkes’: ‘Wij gaan door met actievoeren’

Het is vooral de nieuwe toon die het kabinet sinds Remkes aanslaat, die boerenorganisaties kunnen waarderen. ,,Het kabinet spreekt opnieuw uit dat het vertrouwen hersteld moet worden en dat het kabinet een nieuwe start wil maken”, reageert boerenorganisatie Agractie. ,,Dat zijn goede intenties waar we ons in herkennen. We hopen dat deze intenties worden omgezet in daden.”

Lees ook Play Kabinet omarmt advies Remkes: grootste natuurbedervers eerst aanpakken

Volgens de grootste boerenorganisatie LTO lijkt het kabinet ‘de kritiek van Remkes op een aantal belangrijke punten serieus te nemen’. Zo is LTO blij dat het de Kritische Depositie Waarde (KDW), de gewraakte maatstaf die bepaalt wanneer stikstofuitstoot schadelijk is, door een betere methodiek wil vervangen.

Quote Geef de boeren meer tijd, de natuur valt echt niet om op 1 januari 2030 Caroline van der Plas , BBB

Toch eindigen de positieve reacties daar wel min of meer. Grote kritiek houden enkele boerenorganisaties op de datum van 1 januari 2030 die het kabinet blijft aanhouden voor de stikstofdoelen. ,,Wij willen dat dat 2035 wordt”, zegt Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). ,,Geef de boeren meer tijd, de natuur valt echt niet om op 1 januari 2030.”

Ondanks dat ‘gedwongen uitkoop’ van boeren in de kabinetsreactie ontbreekt, is dwang ook niet van tafel. ,,Die optie blijft boven de markt hangen en dat brengt veel ellende mee voor boerengezinnen”, stelt Van der Plas.

‘Rode zones’

Grote onvrede is er verder over de ‘zonering’, waarbij Remkes Nederland wil opdelen in rode, oranje, gele en groene zones. In de rode zones is plek voor intensieve landbouw, in groene zones moet het klein en biologisch. ,,Wij gaan ervan uit dat zonering niet aan de orde is”, zegt Bart Kemp van Agractie. ,,Wij zullen daar als boeren beslist niet aan meewerken.” LTO noemt ‘zonering van bovenaf geen oplossing’.

Van der Plas van BBB wijst erop dat de zonering in feite een variant is op het eerder gewraakte stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof). ,,Dat kaartje hing meteen bij Rabobank aan de muur. Banken stopten de financiering aan boeren met een bedrijf op de verkeerde plaats abrupt. De zonering werkt precies hetzelfde.”

Agractie mist in de kabinetsreactie het schrappen van het uitwisselen van ammoniak en stikstof, zoals Remkes adviseert. ,,Deze wildwest-opkoop moet stoppen!” zegt voorzitter Kemp.

Daarnaast moeten zogenaamde PAS-melders zo spoedig mogelijk een vergunning krijgen voor hun stikstofuitstoot, meent de belangenclub. PAS-melders zijn de 3300 boerenbedrijven die onder de oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig hadden voor extra uitstoot. Volstaan kon worden met een melding van de verwachte uitstoot.

Quote Wij willen niet in een reservaat wonen, de zonering moet van tafel Mark van den Oever, Farmers Defence Force

De radicale Farmers Defence Force (FDF) is en blijft het meest kritisch. ,,Alles aan de reactie van het kabinet deugt niet”, zegt voorzitter Mark van den Oever simpelweg. ,,Wij zijn fel tegen de mogelijkheid van onteigening. De zonering is ook een cruciaal punt. Wij willen niet in een reservaat wonen, dat moet van tafel.” Het kabinet heeft niet geluisterd naar de boeren, meent FDF. ,,Wij gaan door met actievoeren.” Van den Oever gaat ervan uit dat andere boerenorganisaties uiteindelijk ook hun protesten weer oppakken. ,,Wij verwachten dat er veel draagvlak is als de rest doorheeft wat er aan de hand is.”

Volgens de BBB moet het kabinet veel meer inzetten op innovaties in de bedrijfsvoering van boeren. ,,Het kabinet wil daar nu werk van maken, maar dat had veel eerder gemoeten”, stelt fractievoorzitter Van der Plas. ,,Boeren moeten maximaal gefaciliteerd worden om te schakelen naar een duurzamer model. Van de 25 miljard euro die het kabinet voor de stikstofproblematiek heeft uitgetrokken, is nu slechts 1 miljard beschikbaar voor innovatie. Dat moet véél meer zijn.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: