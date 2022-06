Boeren maken strijdplan bekend: niet massaal naar Den Haag, wel prikacties

De trekkerleiders van FDF kwamen gisteravond bij elkaar om hun koers te bepalen. ,,We kunnen zo nog een halfjaartje actievoeren met ideeën die gisteravond voorbij kwamen”, aldus Van den Oever. De boeren willen volgens Van den Oever vooral eenheid. ,,We hebben er daarom voor gekozen aan te sluiten bij de landelijke actiedag, maar we gaan niet naar Den Haag. We houden het dichtbij huis.”



Wat de boeren precies van plan zijn is niet duidelijk, alleen dat er meer zogenoemde prikacties volgen, kortdurende acties die wel hinder veroorzaken, maar niet heel veel. In een vlog aan het adres van de achterban vervolgt Van den Oever: ,,Ik weet dat sommigen van jullie teleurgesteld zijn dat het geen kneiterharde actie is geworden, maar je moet het zo zien: we willen eerst de landbouw verenigen, een statement afgeven, een front vormen.”



FDF wil de juridische strijd aangaan met de staat. ,,Dit moet het startschot zijn voor alle acties die komen gaan. We gaan steeds meer gasgeven en druk op de ketel zetten tot het lijntje in Den Haag knapt”, stelt Van den Oever, die ervan overtuigd is ‘dit te gaan winnen’. ,,Van der Wal gaat wieberen. Mannen, zorg dat je je trekker gepoetst hebt. We laten ons in grote getale zien, zodat ze weten dat er niet te fucken valt met Nederlandse boeren.”