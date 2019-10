Boeren trekken in het hele land naar provinciehuizen, veel overlast op wegen

Op verschillende plekken in Nederland zijn boeren vanmorgen vertrokken naar provinciehuizen om daar om 12.00 uur te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Bij de provinciehuizen in Groningen, Arnhem, Zwolle en Lelystad staat het vol met tractoren. De voertuigen zorgen voor veel vertraging op de provinciale wegen, vooral in het noorden van het land.

Enkele honderden demonstrerende boeren met tractoren hebben vanmorgen op de snelweg A7 tussen Winschoten en Groningen een kilometerslange file veroorzaakt. De colonne was onderweg naar het provinciehuis in Groningen, waar de boeren gaan protesteren tegen het stikstofbeleid. Verwacht wordt dat er ook vanmiddag veel files zullen zijn omdat de boeren immers ook weer naar huis moeten. Er zouden inmiddels zo'n 700 tractoren bij het provinciehuis in Groningen staan.

Voor het provinciehuis in Arnhem gingen om 12.00 uur zeker 300 trekkers toeteren. Ze vragen hiermee ‘aandacht voor het naderend onheil dat agrariërs te wachten staat’. Dat zegt LTO Noord-bestuurder Hans van Beusekom. Het toeterprotest ging vooraf aan een aantal sprekers die de agrariërs zullen toespreken. Onder hen ook landbouwgedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland. Drenth heeft aangegeven dat de provincie Gelderland gaat zo snel mogelijk gaat praten met de boeren. Dat heeft hij de actievoerders van LTO Noord en het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt beloofd tijdens de demonstratie Boerenalarm voor de deur van het provinciehuis in Arnhem.

‘Weeffouten’

Drenth bood excuses aan voor de snelheid waarmee de nieuwe regels zijn gemaakt. En zonder overleg met de boeren, wat Drenth helemaal fout noemde. De provincie verleent vergunningen voor boerenbedrijven. De actievoerders zijn woedend dat de provincies vorige week de landelijke stikstofregels in hun ogen nog hebben aangescherpt. Drenth, die ook voorzitter is van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland, wil met de boeren bekijken of er ‘weeffouten’ in de nieuwe regels zitten. Het hele beleid overboord gooien en opnieuw beginnen, zoals de boeren willen, is volgens hem geen optie. Het is nog niet duidelijk wanneer de boeren hun actie in Arnhem beëindigen.

In Assen verzamelden 700 boeren zich vanmorgen bij het TT Circuit. Daardoor ontstond op snelweg A37 een file van 10 kilometer. Ook op de A28 ontstond een file door landbouwvoertuigen. Van daaruit trekt de colonne naar het Drentse provinciehuis, waar om 12.00 uur wordt geprotesteerd.

Volledig scherm Boeren rijden over de A28 naar het verzamelpunt op het veld naast het TT-circuit in Assen voorafgaand aan een protest bij het provinciehuis van Drenthe. © ANP

Flevoland

Landbouworganisatie LTO Noord verwacht dat er ook zo’n 100 tractors naar Lelystad komen voor de demonstratie tegen het stikstofbeleid. ,,Daarnaast komen er boeren met de auto natuurlijk’’, zegt woordvoerder Arnold Michielsen. ,,Vanuit de Noordoostpolder zijn 25 tractors onderweg en ook vanuit andere delen van Flevoland komen tractors naar het provinciehuis’’, aldus Michielsen. Daar zijn twee parkeerplaatsen ingericht voor de demonstranten. De boeren willen de provinciale regels over stikstof tijdelijk of permanent van tafel.

Volgens Michielsen proberen de demonstranten om verkeersoverlast rondom Lelystad zoveel mogelijk te voorkomen. Omstreeks 12.00 uur zullen de boeren een petitie aanbieden in het provinciehuis.

In Utrecht is het minder druk. Enkele tientallen boeren zijn vanochtend met hun trekker vertrokken naar het provinciehuis in Utrecht. De eerste boeren zijn hier inmiddels gearriveerd. Twee trekkers mogen straks mee naar het provinciehuis zelf. De boeren verzamelden zich vanochtend op zeven plekken verspreid over de provincie. Hun rit naar Utrecht zorgde ook voor de nodige files. Vrijdag protesteerden de boeren al bij de provinciehuizen in Leeuwarden en Den Bosch. Toen ontstonden er vooral rondom Leeuwarden verkeersproblemen.

Volledig scherm Boeren demonstreren bij het provinciehuis van Gelderland. © ANP

Woensdag opnieuw actie

Voor aanstaande woensdag staat een nieuw protest op de agenda van actiegroep Agractie. Deze zette eerder de landelijke actie van 1 oktober op het Malieveld in Den Haag op poten en wil woensdag opnieuw een massaal protest laten horen in Den Haag. Opvallend is wat Agractie schrijft over de LTO-actie van vandaag. ,,Omdat kabinetsbeleid gaat vóór provinciaal beleid vinden wij het belangrijk dat u 16 oktober massaal uw stem laat horen in Den Haag. Wanneer u in de gelegenheid bent om óók maandag uw stem te laten horen bij de provinciehuizen heeft dat uiteraard zijn waarde.”

Volgens Agractie is het gezamenlijke doel: een sectorgedragen acceptabel beleid en grondige herziening van het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft, zo stelt Agractie, namelijk een verborgen agenda: halvering van de Nederlandse dierhouderij.

Volledig scherm Boeren tekenen een manifest tijdens een demonstratie bij het provinciehuis van Gelderland. © ANP