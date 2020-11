Boeren uit hele land onderweg naar Den Haag om te demonstreren

Einde pandemie in zicht? Nog even... en dan vieren we weer ons leven!

15 november Eindelijk een week van goed nieuws aan het coronafront. Het aantal besmettingen in ons land is de laatste weken gedaald, een vaccin is in zicht. De coronawinter kan weleens een stuk minder taai en streng worden dan gedacht. En 2021 wordt hoe dan ook veel beter, denken epidemiologen. ,,De wereld staat er sinds deze week een stukje beter voor.’’