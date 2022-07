Boeren weer in actie bij snelwegen: files door vertraging bij op- en afritten

Het gaat vooral om de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo. Boeren staan er met tractoren bij naar het zich laat aanzien op- en afritten. Langs de A28 bij Harderwijk zijn hooibalen in brand gestoken. Verder staan er boze boeren langs de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A25 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn.



Bij de afritten levert dat vertraging op, wat op de A1 en A50 inmiddels voor lange files zorgt. Vanuit de richting Zwolle is de A50 dicht bij Apeldoorn, volgens de verkeersorganisatie. Hetzelfde geldt voor de A28 vanuit dezelfde richting ter hoogte van ‘t Harde. Op andere plekken kan het verkeer via de vluchtstrook passeren.



Op diverse weglocaties heeft de brandweer de handen vol aan het blussen van brandende hooibalen, melden lokale media op Twitter. Ook is er op diverse N-wegen sprake van vertraging, door boeren die onderweg zijn naar de snelwegen.



Zo staat het stil op de N48 bij Zuidwolde en N303 bij Harderberg. ,,Het is niet zo dat ze met tractoren op de weg rijden dit keer, maar ze staan langs de weg’’, aldus een ANWB-woordvoerder. ,,De acties komen voor ons als een verrassing. Het is moeilijk om er nu een compleet beeld bij te krijgen.’’