Boeren willen verbod op uitlaten honden op Veluwe vanwege stikstof

Schoonmaak­ster moet illegaal verkregen huis in Giethoorn afstaan aan dochter overleden bewoner

Voor 1 euro kreeg een schoonmaakster in Giethoorn het pand van de man bij wie zij werkte in handen. De dochter van de inmiddels overleden man kwam daartegen in actie. Nu heeft de rechter uitspraak gedaan: de schoonmaakster moet het huis aan de erfgenaam afstaan.

9 februari