Boeren zijn blij met steun koning vanuit India

Moonsekte: Vader Ger­rit-Jan uit Ruinerwold had psychische problemen

11:38 De vader van het gezin in Ruinerwold dat jarenlang een geïsoleerd leven leidde, had psychische problemen. Dat stelt de Verenigingskerk vandaag in een persverklaring. Vader Gerrit-Jan van D. was midden jaren tachtig kort lid van de Verenigingskerk, maar verliet in 1987 de organisatie. Bij de Verenigingskerk in Duitsland kennen ze hem maar geven aan dat Van D. nooit lid is geweest.