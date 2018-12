Boerenland maakt plaats voor natuur, recreatie en water

Video Beschonken automobi­list zet het op een lopen nadat hij over de kop slaat

2 december Een auto is in de Willemstunnel in Arnhem vannacht uit de bocht gevlogen en daarna op zijn kop in de tunnel beland. De inzittenden zijn niet gewond geraakt, maar de bestuurder is wel meegenomen door de politie omdat hij een slok te veel op had.