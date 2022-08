Boerenorganisaties met elkaar in overleg om ‘op een lijn te komen’

Boerenorganisaties gaan woensdag opnieuw met elkaar om tafel, zegt Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF). Volgens hem sluiten alle boerenpartijen aan om samen ‘op één lijn te komen’ na onenigheid afgelopen week toen LTO Nederland toezegde een verkennend gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid bij te wonen. LTO bevestigt aan te schuiven bij het boerenoverleg. Of Agractie er woensdag ook bij kan zijn, is nog niet bekend.

De lucht tussen de FDF-voorzitter en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is inmiddels geklaard. Maandagochtend hebben de twee voorzitters elkaar over de onenigheid gesproken. “Hij had zijn besluit moeten overleggen”, vindt Van den Oever. “We hebben het er nog kort even over gehad, maar het voorval hoeft geen probleem te zijn. Snel zand erover en klaar.”

Nadat Van der Tak het gesprek met het kabinet had toegezegd, ontplofte de zaak volgens Van den Oever. Op boerenkanalen werd de LTO-voorzitter de afgelopen dagen meermaals een “landverrader” genoemd. Van der Tak laat maandag weten dat hij de negatieve reacties begrijpt. “Deze boeren hebben een ander beeld van de verkennende gesprekken. Dat kan. Maar feit is dat LTO zich aan de afspraken houdt die we gemaakt hebben.”

LTO zegt dat ze drie eisen heeft gesteld en dat ze daaraan vast wil houden. “Die hebben we in juni al duidelijk gemaakt. Ik hou me aan mijn woord”, aldus Van der Tak. De organisatie zei onder meer dat het mogelijk moet zijn om serieus te spreken over het doel, het tijdspad en de invulling van de stikstofmaatregelen.

Het gesprek tussen LTO en het kabinet over het stikstofbeleid moet aankomende vrijdag plaatsvinden. Volgens Van der Tak zijn premier Mark Rutte, stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer hierbij aanwezig, samen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

FDF heeft een verkennend gesprek met het kabinet nog niet toegezegd. Volgens de voorzitter gaan binnen de partij verschillende geluiden op. Sommigen willen niet dat FDF het verkennende gesprek bijwoont, anderen willen dat misschien wel. “Dat wachten we nog af.”

Andere boerenorganisaties zeiden eerder ook niet in gesprek te willen met Remkes, onder meer omdat ze weinig vertrouwen hadden in de bemiddelaar aangesteld door het kabinet. Agractie belt maandag met Remkes om de mogelijkheden te bespreken. Het is nog niet duidelijk wat daaruit is gekomen.