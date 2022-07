Boerenzoon Jouke waarschuwt voor raadselachtige inzamelingsacties, moeder roept op ze te stoppen

De boerenzoon kreeg vanmiddag naar eigen zeggen te horen dat er ‘wel vijftien crowdfundings’ zijn opgestart waarvan de opbrengst zogezegd bestemd is voor het Friese gezin. Dat weet echter nergens van. ‘Er is niks van ons uitgegaan', schrijft Jouke, eraan toevoegend dat het gezin geen geld nodig heeft en er ook geen belang bij heeft. ‘Stel we zouden hulp nodig hebben dan zal het via mij naar buiten gebracht worden’, aldus de tiener. Hij vraagt zijn volgers het bericht zoveel mogelijk te delen ‘om de schade te beperken!'

Moeder Tjitske legt uit hoe de vork in de steel zit. ,,Mijn schoonzus zei gisteren tegen mij: ‘Die crowdfunding loopt ook lekker’. Ik had geen idee waar ze het over had’’, zegt de Friezin terugblikkend tegen deze site. Haar schoonzus liet vervolgens de bewuste inzamelingsactie zien. ,,Ik zag bedragen van vijf en tien euro ,maar ook twee mensen die 50 euro hadden gedoneerd voor ons. Terwijl wij het geld helemaal niet nodig hebben. Jouke is vrijgesproken (van het inrijden op agenten, red.), we hebben een pro deo advocaat en de trekker is verzekerd.’’

Dezelfde boodschap kregen twee partijen die het boerengezin wél benaderden voor een mogelijke inzamelingsactie. ,,Die kunnen we later alsnog opstarten, mocht dat nodig zijn, zei ik toen.’’

Via andere kanalen vernamen de Hospes maandag dat er nog meer geldinzamelingsacties ten bate van hen zijn opgestart. ,,Voor het dekken van de advocatenkosten en eventueel verzekering en schadevergoeding’’, vervolgt Tjitske. Om erger te voorkomen, ondernam ze meteen actie. ,,In verschillende app-groepen lanceerden we een waarschuwing maar het bereik ervan was te klein, afgaande op de donaties die bleven binnenstromen. Omdat Jouke nu zo'n groot bereik heeft op Facebook (1100 volgers), lanceerde hij de waarschuwing daar ook.’’

Zijn moeder gaat nu een stap verder. ,, ,,Goed bedoeld of niet van de initiatiefnemers, mensen storten het geld in de veronderstelling dat het bij ons terechtkomt en dat we het nodig hebben. Omdat ik het sneu vind als mensen investeren maar het geld terechtkomt bij kwaadwillenden, roep ik op om niet meer te doneren en de inzamelingsacties te stoppen.’’

Haar zoon bedankte in zijn Facebook-bericht ook ‘iedereen’ voor de vele kaartjes, bloemen, pakketjes en andere steunbetuigingen die hij de afgelopen tijd ontving. ‘Echt geweldig! Nu is het tijd om alles te verwerken', schreef hij. Zijn moeder noemt de steunbetuigingen hartverwarmend. ,,Jouke kreeg van mensen uit Zeeland zelfs een nummerplaat met daarop ‘Kanjer’. Die komt mooi op de trekker, zei hij meteen.’’

Het gezin hoopt met het bedankje en de waarschuwing voor de inzamelingsacties het hoofdstuk rond Jouke te kunnen afsluiten. ,,Het is nu tijd voor rust’’, aldus de vrouw des huizes.

Jouke was op 5 juli bij een boerenprotest langs de A32 bij Heerenveen toen een agent op zijn tractor schoot. De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. Jouke werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar die zaak is later geseponeerd waardoor de tiener niet wordt vervolgd. Zijn familie wil aangifte doen tegen de agent die op hem schoot, maar wacht eerst het onderzoek door de Rijksrecherche af. Dat onderzoek duurt nog zeker enkele weken, meldde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dinsdag.

De 16-jarige boerenzoon uit Akkrum reed op de bewuste dinsdagavond ‘van de schrik door’ toen hij bij het boerenprotest in Heerenveen door de politie werd beschoten. Dat verklaarde hij tijdens zijn verhoor, zo vertelde zijn advocaat aan deze site. Hij verwachtte op basis van de verklaring van zijn cliënt en de beelden van het incident al dat er geen vervolging zou komen.

Jouke dacht naar eigen zeggen eerst aan rubberen kogels, maar toen hij in de spijl van de cabine het kogelgat in zijn tractor zag wist hij volgens zijn advocaat dat het menens was. Volgens de tiener mag hij van geluk spreken dat hij het incident overleefd heeft. ‘In eenswas het PANG in mijn rechteroor, ik denk wat krijgen we nou, piep in het oor. Ik denk snel wegwezen uit paniek, straks komt er een tweede achteraan’.

